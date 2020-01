Conosciamo meglio la storia di Rosanna Caltizzone: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della fidanzata di Michele Cucuzza

Rosanna Caltizzone è attualmente la fidanzata di Michele Cucuzza, ex conduttore della Rai e concorrente del Grande Fratello Vip. La donna è un medico estetico e lavora presso la Minerva Surgical Service e Rigenesi, come si può leggere dal suo profilo Facebook. I due non si sono mai fatti vedere in compagnia, ma lo stesso Cucuzza ha svelato di non essere più single in un’intervista rilasciata nel 2019 visto che aveva una nuova fiamma. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo e non è stata mai ospite di qualche trasmissione televisiva. Lo stesso conduttore italiano ha avuto relazioni importanti con una giornalista francese e poi con una collega della Rai: sono così nate due figlie, Carlotta e Matilde.

Rosanna Caltizzone chi è: vita privata

Della sua vita privata si conosce molto poco visto che non ha alcun profilo Instagram. Lo stesso Michele Cucuzza è tornato in tv dopo tanti anni come ha svelato: “Non sono il tipo da liti televisive, capisco che una certa polarizzazione delle opinioni in tv funzioni. A me piacciono anche i punti di vista divergenti senza però degenerare. Quanto al sesso, figuriamoci. Sono ancora vecchio stile, per tenere certe cose in privato. Dunque non penso di rovinare la mia immagine, non credo che partecipare al Gf sminuisca quello che sono e quello che ho fatto. La tv ha mutato pelle, tutti fanno tutto, bisogna anche adattarsi ai cambiamenti senza fare gli snob”. Ora potrebbero arrivare anche sorprese nella casa più amata dagli italiani.