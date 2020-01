Mattia muore investito dal treno per quella che sembra essere una grave imprudenza. Stava attraversando i binari ascoltando musica.

Un ragazzo ucciso dopo essere stato investito dal treno. La vicenda drammatica è avvenuta nel comune di Civitanova Marche, dove il giovanissimo Mattia Perini, 16 anni, ha perso la vita in circostanze davvero assurde.

La troppa imprudenza, che purtroppo risulta essere un comportamento molto diffuso tra gli adolescenti, ha portato al verificarsi di questo tragico epilogo. Il treno Freccia Argento 8820 diretto da Taranto a Milano non ha potuto evitare l’impatto con Mattia. Il giovane stava tornando a casa dopo essere uscito da scuola. Frequentava il locale istituto alberghiero. Secondo le forze dell’ordine si è trattato di una tragica casualità e non ci sono elementi tali da far pensare invece ad un atto deliberato. Il ragazzo è stato investito dal treno in maniera del tutto accidentale e sfortunata. E la presenza degli auricolari sembra essere una conferma.

Investito dal treno, Mattia sui binari si era accorto troppo tardi dell’arrivo del convoglio

Mattia deve avere attraversato i binari senza accorgersi dell’imminente arrivo del convoglio. Che purtroppo lo ha travolto centrandolo in pieno. Ad indirizzare la ricostruzione dei fatti in direzione della disgrazia contribuiscono anche le testimonianze di altri ragazzi presenti quando il tutto si è verificato. Ed anzi, Mattia, si sarebbe accorto che stava arrivando un treno proprio mentre lui si trovava sui binari. Ma troppo tardi purtroppo. Avrebbe infatti provato con disperazione a risalire sulla bancina, ma senza riuscirci. Il treno lo ha preso di lato uccidendolo sul colpo. Il posto ha visto la presenza di diversi rappresentanti delle forze dell’ordine, tra PolFer, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Il corpo del 16enne si trova in ospedale ad Ancona e sembra probabile che verrà disposto lo svolgimento di un esame autoptico. Poi il cadavere dell’adolescente verrà restituito alla sua famiglia per i funerali.

