Al via il nuovo show di Raiuno, Il Cantante Mascherato: chi sono i concorrenti, nomi e indizi, grande attesa per scoprire i partecipanti.

Parte stasera su Raiuno l’avventura del programma Il Cantante Mascherato: otto sono le maschere in gara, ovvero il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone.

Leggi anche –> Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: anticipazioni e regolamento

Ma chi si nasconde dietro queste maschere? Non lo sappiamo e possiamo basarci sugli indizi emersi proprio dagli autori del programma.

Leggi anche –> Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela altri indizi: “Concorrenti Vip”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i concorrenti della trasmissione Il Cantante Mascherato

Al via da stasera dunque questa nuova trasmissione condotta da Milly Carlucci, che assicura come dietro quelle maschere vi siano personaggi “super famosi”. Dai numeri, peraltro, sembra proprio che la presentatrice televisiva non possa essere smentita. Sappiamo ad esempio che gli otto vantano in tutto 46 partecipazioni al Festival di Sanremo. Addirittura, in 5 occasioni hanno anche conquistato la vittoria. I numeri ci dicono anche che in 8 hanno condotto complessivamente 70 programmi televisivi e partecipato a 25 film. Si parla poi di 107 album pubblicati e milioni di ore televisive.

Ultimo dato, gli album venduti; 250 milioni di dischi in tutto il mondo, una media di 30 milioni di dischi per ciascun concorrente. I numeri, dunque, ci sono tutti per pensare a un cast incredibile. Intanto, emergono i nomi: potrebbe essere della sfida Gabriel Garko, che è sparito dai social, mentre perde quota l’ipotesi che ci sia Massimo Ranieri. Infatti, il cantante napoletano ha al suo attivo da solo ben più di 25 pellicole cinematografiche. Ben più quotati sembrano essere Riccardo Fogli e Orietta Berti, ma sicuramente il cast di cantanti professionisti – numeri alla mano – potrebbe contenere almeno un paio di altri nomi illustri. L’outsider è Serena Autieri, l’attrice che non ha mai nascosto la passione per il canto. Non è da escludere poi la presenza di Anna Tatangelo, così come quella di Lorella Cuccarini. Per quest’ultima, che ha sei dischi all’attivo e che ha portato al successo un tormentone come ‘La Notte Vola’, sarebbe un gradito ritorno alla musica.