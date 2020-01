Qualche tempo fa ai microfoni del programma radiofonico Un giorno da pecora Guillermo Mariotto il giudice di Ballando con le stelle si è confidato senza alcun filtro ed ha raccontato quella che è stata per lui la più grande ossessione della vita: il sesso



Una dipendenza dalla quale Guillermo spiega di essere uscito di recente e che spera non torni più nella forma maniacale che ha avuto fino al novembre scorso.

Già in precedenti interviste Mariotto aveva raccontato di essere stato dipendente dal sesso, motivo per cui i conduttori lo stuzzicano sull’argomento, chiedendo di spiegare il perché si definisse dipendente. A tale domanda il giudice di ballando risponde in questo modo: “Avevo dichiarato di amare il sesso in maniera spudorata perché è vero, lo amavo. Ora ho smesso. Kaputt, fine. Da novembre dello scorso anno. Ormai ho 53 anni. Amavo il sesso in maniera così maniacale che poi mi sono stancato. A forza di ‘ci do, ci do, ci do’… Mi auguro che non accadrà mai più”.

Guillermo Mariotto: “Lo facevo con uomini e con donne”

In un secondo momento Mariotto spiega inoltre che la sua dipendenza era tale da costringerlo a cambiare partner in continuazione per provare nuovi stimoli: “Per me il sesso era una vera e propria catena, dovevo farlo tutti i giorni tre volte al giorno e non con la stessa persona. Uomini, donne… Dipende da quanto era buio”. Infine, l’ospite riserva agli intervistatori una delle sue perversioni sessuali riguardante una collega, ovvero Selvaggia Lucarelli: “Con lei ho avuto un sogno erotico. Eravamo nudi e lei mi batteva sul sedere la paletta dei voti che riportava il numero 8 sopra”.