Grande Fratello Vip, la drammatica infanzia di Andrea Montovoli

La squadra di concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è composta da un parterre di concorrenti variegato e in possesso di un bagaglio personale composito. Tra i nuovi gieffini c’è anche Andrea Montovoli, ragazzo conosciuto dai più per la sua partecipazione a Pechino Express lo scorso anno. Di carriera attore, ha partecipato al film di Moccia ‘Scusa ma ti chiamo amore‘ al fianco di Raoul Bova ed a ‘Un Matrimonio‘ di Pupi Avati. Il ruolo per il quale è maggiormente conosciuto, però, è quello all’interno del cast de ‘L’Ispettore Coliandro‘ serie cult di Rai 2.

Finito al centro delle cronache di gossip degli anni passati per il flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino, il bel ragazzo adesso è fidanzato con Luna Graziano, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. Sebbene abbia la fama del tomber de femme, Andrea è un ragazzo che tiene alle relazioni serie e che valuta con molta attenzione gli affetti.

Andrea Montovoli, la drammatica infanzia ed il ruolo del nonno

Il concetto di famiglia per Montovoli è importantissimo, poiché già dall’infanzia ha dovuto venire a patti con il concetto di perdita. Dopo la partecipazione a ‘Pechino Express‘, infatti, l’attore ha confessato a ‘Chi‘ di aver dovuto dire addio al padre quando aveva appena 12 anni. Un dolore così intenso da impedirgli di andare a trovarlo al cimitero. Ciò nonostante lo porta sempre con sè, indossa infatti da 20 anni e passa una collana in suo ricordo: “La porto sempre, riesco a camuffarla anche quando sono sui set. Non la tolgo mai”.

Il padre è morto a causa di un aneurisma cerebrale. Andrea ricorda con chiarezza il momento in cui è entrato in coma e come lui e la sua famiglia abbiano fatto il possibile per poterlo riabbracciare: “Una volta entrato in coma, io e i miei famigliari abbiamo fatto di tutto per farlo svegliare, gli abbiamo fatto sentire le nostre voci con le cuffie ma il suo cuore ha comunque smesso di battere”.