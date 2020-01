Grande Fratello VIP: Alfonso Signorini avverte sguardi complici tra Pago e Clizia Incorvaia, ma in casa potrebbe entrare come concorrente la ex di lui, Serena Enardu.

Per la prima volta alla conduzione del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini sembra essere molto soddisfatto del gruppo di concorrenti che è riuscito a riunire all’interno della casa. Per spettegolare della nuova edizione, ma sopratutto del nuovo cast, Signorini è intervenuto a Casa Chi, un suo nuovo programma online dedicato proprio al Grande Fratello.

Sguardi complici tra Pago e Clizia nella casa del GFVIP, ma oggi potrebbe entrare Serena Enardu

Alfonso Signorini ha spiegato il suo punto di vista sulla relazione di Pago e Clizia Incorvaia: secondo lui tra i due concorrenti potrebbe nascere qualcosa, e avrebbe già notato alcuni sguardi complici tra loro. La situazione potrebbe avere una svolta improvvisa se nella casa entrasse anche Serena Enardu, ex fidanzata di Pago. La prima (e per ora unica) puntata del Grande Fratello VIP si è conclusa con l’apertura del televoto per decidere se la ragazza dovrà o no entrare nella casa. L’esito verrà comunicato oggi, venerdì 10 gennaio, durante la diretta della seconda puntata.

Signorini, durante un intervento telefonico in collegamento con Casa Chi, a conduzione di Raffaello Tonon e Luca Onestini, assicura: “Clizia e Pago, potrebbero darci grandi soddisfazioni. Stavo guardando poco fa e vi dico che ho trovato degli sguardi abbastanza complici. C’è stata addirittura una carezza di Pago a Clizia che è molto interessante”. Pago e Clizia Incorvaia sono stati entrambi al centro del gossip della scorsa estate, a causa dei drammi che riguardavano le loro storie d’amore. Mentre Pago veniva lasciato da Serena Enardu a Temptation Island, l’influencer Serena, ex fidanzata di Sarcina, è stata protagonista di un presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

