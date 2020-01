Figlio morto | padre poliziotto lo scopre sul luogo di un incidente

Un poliziotto viene a sapere del proprio figlio morto, ed in circostanze tragiche. Raggiunge il luogo di un incidente e vede che la vittima è il giovane.

Il padre poliziotto viene a sapere del figlio morto dopo aver raggiunto il luogo di un incidente. È quanto di drammatico avvenuto il 9 gennaio 2020 nelle Marche, lungo un tratto della Strada Statale 745 Metaurense, tra i comuni di Fermignano ed Urbania, nelle Marche.

LEGGI ANCHE –> Incidente Alto Adige | La 22enne Janine tra le vittime | aveva vinto il cancro

La vittima si chiamava Alessio Ronconi ed aveva 30 anni. Era al volante di una Mercedes Classe A quando all’improvviso ha avuto luogo un incidente che ha visto la vettura centrare in pieno un furgone. Il conducente di quest’ultimo se l’è cavata con un ricovero urgente in ospedale. Qui i medici hanno potuto osservare l’emergere di un trauma cranico, che comunque non sembra destare preoccupazioni. Dopo alcuni giorni di prognosi tornerà in salute. Ma Alessio Ronconi non è stato altrettanto fortunato.

LEGGI ANCHE –> Alto Adige, testimonianza della sopravvissuta: “Una scena di guerra”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Figlio morto, poliziotto scopre tutto raggiungendo per lavoro il luogo di un incidente

Suo padre, agente di polizia, ha scoperto il figlio morto dopo essere accorso sul luogo del sinistro. Troppo gravi le lesioni riscontrate in questa tragica circostanza, che ha visto anche il coinvolgimento di un terzo mezzo con il ferimento lieve del conducente di quest’ultimo. Secondo la dinamica effettuata dalle forze dell’ordine, il 30enne morto nell’incidente avrebbe provato un sorpasso proprio alla fine di un rettilineo. Questo non gli avrebbe dato modo di evitare il furgone, che nel frattempo sopraggiungeva dopo una curva lungo la corsia opposta. Il fatto si è verificato di pomeriggio. E Gabriele Ronconi, il papà della vittima, ha accusato un malore, mentre nel frattempo anche carabinieri e vigili del fuoco si stavano mettendo al lavoro. Ci è voluto molto tempo per recuperare il corpo di Andrea, che adesso si trova in obitorio. La Mercedes risulta completamente distrutta.