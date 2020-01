Edoardo Ercole: chi è il figlio dell’attrice Serena Grandi

Chi è Edoardo Ercole, figlio dell’attrice Serena Grandi: carriera, curiosità e vita privata, il rapporto con il padre, la sorella, l’omosessualità.

Classe 1989, Edoardo Ercole è un personaggio televisivo, figlio dell’attrice Serena Grandi. Sono state diverse le occasioni in cui il giovane ha fatto parlare di sé, per alcune sue confessioni in televisione.

Qualche mese fa, ad esempio, ha confessato di aver avuto una breve relazione con un concorrente di una passata edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Curiosità e vita privata di Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi

Il giovane è figlio della nota attrice e di Beppe Ercole, oggi scomparso, e secondo quanto ha affermato ha una sorella ‘segreta’, che si chiamerebbe Fabiana. La giovane sarebbe nata da una relazione del padre di Edoardo Ercole con un’altra donna. L’uomo è scomparso nel 2010, mentre il figlio ha fatto queste rivelazioni a ottobre 2019, nel corso di un programma televisivo. Inoltre, Beppe Ercole ha un’altra figlia di nome Camilla, nata da una precedente relazione con Lalla Valdoni, primogenita del celebre chirurgo.

Edoardo Ercole è omosessuale, un particolare che sua mamma Serena Grandi non ha mai nascosto, anzi lei per prima ha reso pubblico in un’intervista. Serena Grandi e Beppe Ercole sono stati insieme per circa sei anni, fino al 1993. Un paio di anni dopo, l’uomo sposa Corinne Clery, con cui rimane fino alla sua morte, avvenuta nel 2010 per un cancro al cervello. Una relazione che Edoardo Ercole non ha però mai accettato e in più occasione il giovane ha ribadito quanto questo gli abbia causato sofferenza. Il figlio di Serena Grandi ha un’agenzia di comunicazione e lavora come agente dei vip. Ha un profilo Instagram con migliaia di follower.