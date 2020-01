Barbara D’Urso fidanzata? Chi è il presunto cavaliere – VIDEO

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso si sarebbe fidanzata: l’indizio su Instagram, anello al dito, chi è il presunto cavaliere.

Barbara D’Urso di ritorno dalle ferie e al timone da qualche giorno di Pomeriggio 5 si sarebbe fidanzata. L’indizio nasce da Instagram, dove si vede una mano infilarle un anello al dito.

Ma sarà vero? Soprattutto chi è riuscito a conquistare il cuore della Barbarona Nazionale? Queste le domande che vengono poste oggi sui social e siti di gossip.

Ma facciamo il punto dell’accaduto. Nelle Instagram Stories, la D’Urso riprende le sue mani, intrecciate a quelle di un uomo di cui però non svela l’identità. E non è tutto: al dito della donna brilla un prezioso anello! Il tutto sulle note di ‘Io che non vivo’, brano scritto da Pino Donaggio e poi rilanciato da molti artisti, anche in anni recenti.

Adesso è caccia al misterioso amante di Barbara D’Urso, la quale a quanto pare è comunque estremamente riservata riguardo la propria vita privata. Sono infatti tre lustri che non viene ufficializzata una sua relazione. In passato era stata fidanzata anche con nomi illustri del mondo dello spettacolo: prima Memo Remigi, quindi Miguel Bosé, poi il produttore cinematografico Mauro Berardi. Da quest’ultima relazione, sono nati i suoi 2 figli. In passato, avrebbe avuto anche una relazione con Vasco Rossi. L’attuale fidanzato invece chi sarebbe? In molti sono pronti a scommettere che si tratti di Filippo Nardi, l’ex gieffino con cui ha passato le vacanze estive.