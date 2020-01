Barbara D’Urso si è fidanzata | Le foto su Instagram con l’anello al dito

Barbara D’Urso si è fidanzata? La conduttrice Mediaset ha pubblicato su Instagram alcune foto in compagnia di un uomo, che le infila un anello al dito.

Dopo la lunga pausa natalizia, il 7 gennaio anche Barbara D’Urso è tornata in tv più carica che mai, inaugurando il nuovo anno con il suo famosissimo programma “Pomeriggio 5”. Durante le vacanze di natale Barbara si è riposata e rilassata, ma non ha mai smesso di raccontare sui suoi profili social la sua vita privata. Il vero colpo di scena, però, è arrivato ieri sera! Ecco che cosa ha pubblicato la D’Urso su Instagram durante una romantica cena fuori.

Barbara D’Urso è fidanzata? Gli indizi su Instagram, ma lei non parla

Il canale preferito della D’Urso sembra essere Instagram: lì Barbara pubblica moltissime foto ogni giorno. E proprio nelle Instagram stories poche ore fa la conduttrice ha pubblicato alcune fotografie che hanno spiazzato i fans: Barbara riprende le sue mani, intrecciate a quelle di un uomo di cui però non svela l’identità. E non è tutto: al dito della donna brilla un prezioso anello! Tutto fa pensare ad una nuova relazione romantica per la conduttrice Mediaset, che fino a poco fa ha sempre dichiarato di essere single da molto tempo. Barbara ha sempre smentito in tempo record tutti i falsi gossip che la riguardavano, per cui il silenzio mantenuto su questo misterioso uomo fa pensare ai suoi followers che potrebbe davvero trattarsi di qualcosa d’importante. Le immagini pubblicate sono accompagnate da una didascalia discreta, “cena romantica”. Sembra che la D’Urso non sia ancora pronta a rivelare l’identità del suo nuovo uomo, ma noi ci auguriamo lo faccia presto! Chissà, magari durante uno dei suoi tanti programmi televisivi. Sarebbe uno scambio di ruoli molto interessante.

