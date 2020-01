Ancona: ha abusato della figlia della nipote, condannato dopo anni

Un uomo accusato di violenza sessuale sulla figlia e sulla nipote è stato condannato a scontare una pena di 4 anni e otto mesi dal tribunale di Ancona.

Una storia di quelle che fa accapponare la pelle emerge dall’aula del Tribunale di Ancona dove un uomo è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per aver abusato per anni della figlia più piccola e della nipote, entrambe minorenni all’epoca dei fatti contestati all’uomo. Secondo quanto emerso dalla denuncia delle due vittime, l’uomo approfittava del silenzio e del buio della notte entrare nella camera della figlia e abusare di lei. Lo stesso avrebbe fatto anche con la nipotina.

I fatti contestati all’uomo iniziano nel 2015 e continuano con costanza sino al 2017, anno in cui le due vittime trovano il coraggio di denunciare e l’uomo viene finalmente allontanato da quella casa in cui ha generato per loro un’inferno dal quale sembrava che non si potesse uscire.

Dopo che sono state concluse le indagini sul caso, l’uomo è stato rinviato a giudizio e nella giornata di ieri è stato convocato in Tribunale per difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia e della nipote. Ad inizio del processo, il legale dell’imputato ha richiesto il rito abbreviato e a fine udienza è giunto il verdetto del giudice. In base alle prove presentate, il magistrato ha giudicato colpevole l’uomo e lo ha condannato a scontare una pena di 4 anni e 8 mesi.