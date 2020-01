Torino Genoa Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il primo degli ottavi di finale della Coppa Italia tra Torino e Genoa: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21.15, il match che apre gli ottavi di Coppa Italia tra Torino e Genoa, due squadre che in campionato hanno vinto entrambe l’ultima partita giocata, ma se i granata sono fuori dalla zona retrocessione, i grifoni sono impantanati nella parte caldissima della classifica.

Leggi anche –> Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo

Leggi anche –> Juventus, anche l’Inter sulle tracce di Kulusevski: l’agente svela tutto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Torino Genoa: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Grande Torino di Torino mette in palio i quarti di finale. La partita sarà visibile in chiaro su Rai2 e Rai2 HD. Inoltre con Raiplay è possibile vedere il match in streaming se non si è a casa. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I pronostici e le statistiche, per quanto concerne la Coppa Italia, dicono Torino: i granata non hanno infatti mai perso contro il Genoa nella competizione, raccogliendo complessivamente tre vittorie e tre pareggi. Il primo precedente risale al 1963-1964, quando il Torino si impose ai rigori e poi volò addirittura fino in finale, dove fu sconfitto dalla Roma.

Torino Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Visto il prestigio che ha questa competizione, nessuno dei 2 allenatori avrà il tempo per far riposare i propri uomini, per cui ci si aspetta che non si farà il turnover. Infermeria piena per Mazzarri, che deve anche fare a meno di Verdi. Queste le formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Berenguer, Laxalt; Belotti, Zaza. All.: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Barreca; Favilli, Pinamonti. All.: Nicola.