Syed Hasnain, chi è: età, carriera e vita privata dell’ex profugo

Syed Hasnain nasce in Afghanistan. All’età di 10 anni la madre lo consegna il figlio a dei trafficanti per non farlo arruolare nell’esercito afgano. Dopo un lungo peregrinare, tra Pakistan, Iran e Turchia e Grecia (dove chiede anche asilo che non viene accettato), in mano ai trafficanti che pensano soltanto alla questione economica, arriva in Italia. Sbarcato a Brindisi, si nasconde vicino alle ruote di un camion, fino ad arrivare a Benevento: tutto sporco d’olio, qui viene salvato da un italiano che gli offre un posto dove andare a dormire. A poco a poco s’integra in Italia, fondando la onlus InterSOS, per essere così riconoscente della bontà degli italiani. Il 12 dicembre 2019 è diventato dottore discutendo la tesi alla Sapienza di Roma: “La partecipazione dei rifugiati nei processi decisionali”. Queste le sue parole: “L’Europa non è consapevole del patrimonio di civiltà che custodisce nella sua storia e nella sua identità. Chi è rifugiato invece ne ha piena coscienza. Per questo siamo una risorsa. Per noi l’Europa, terra di rifugio, è terra santa”.

Syed Hasnain, chi è: vita privata

Attualmente Syed ha 30 anni ed ha un figlio, Taha. Nel frattempo ha potuto anche riabbracciare la madre volando in Pakistan.