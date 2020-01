Sveva Sagramola: chi è il marito Diego Dolce, carriera e curiosità

La conduttrice di Geo Sveva Sagramola e la vita privata: chi è il marito Diego Dolce, carriera e curiosità, professione e figlia Petra.

Quello di Sveva Sagramola è uno dei volti più noti della terza rete Rai. La conduttrice di Geo è sposata con l’imprenditore Diego Dolce, nato in Argentina da una famiglia originaria di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Nata nel 1964, il popolare volto televisivo e il marito hanno una figlia di nome Petra.

Diego Dolce, Sveva Sagramola e la nascita di Petra

La bambina è nata nel 2010, quando la conduttrice aveva già 46 anni. Petra è nata per parto naturale, anche se – spiega Sveva Sagramola in un’intervista – “in tanti insistevano dovessi scegliere il parto cesareo, per via dell’età ma soprattutto delle conseguenze del parto sul mio fisico”. Invece, “solo grazie alla mia ostinazione e al coraggio di un ginecologo e di una ostetrica che mi hanno accompagnato e protetta ho potuto scegliere il parto naturale.

Per Sveva Sagramola si è trattato di “un’esperienza per cui le donne sono nate e biologicamente costituite, una esperienza spirituale e umana come non ce ne sono altre”. Il marito Diego Dolce è molto legato alla sua terra d’origine e infatti quando la coppia ha la possibilità amano rifugiarsi sui colli trevigiani, per cogliere appieno la bellezza di quei luoghi.