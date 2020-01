Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

Dopo l’eliminazione di Alexandro e Maria Assunta, in gara restano 18 aspiranti chef, pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito titolo di nono MasterChef italiano.

Manca ormai pochissimo al nuovo appuntamento con MasterChef Italia. La quarta puntata è in programma stasera alle 21.15 su Sky e NOW TV e si annuncia ricca di colpi di scena. Il gruppo di aspiranti chef dopo l’eliminazione di Alexandro e Maria Assunta si è ridotto a 18 concorrenti, che ora si daranno battaglia per la conquista del prestigioso titolo di nono MasterChef tricolore.

Leggi anche –> Masterchef Italia 9: giudici, concorrenti, anticipazioni della nuova edizione

Leggi anche –> Maria Assunta Cassetta, chi è l’aspirante cuoca di Masterchef

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il “menù” del 9 gennaio a Masterchef

La quarta puntata di MasterChef partirà con una curiosa Mistery Box, nella quale i cuochi amatoriali saranno chiamati a dar prova di una serie di doti ben precise: creatività, capacità tecniche di trasformazione della materia prima e abilità nell’interpretare le richieste dei giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Come sempre solo uno dei concorrenti, vincendo la prova, avrà la possibilità di usufruire di un importante vantaggio nel successivo Invention Test.

Leggi anche –> Masterchef, al via la nuova edizione: svelata la data e i giudici – VIDEO

Nel corso del secondo step di gara ci sarà un protagonista assoluto, il famoso chef Marco Martini, una stella Michelin per l’omonimo ristorante romano nel quale propone una cucina tradizionale ma fondata su piatti rivisitati secondo tecniche e dettami della cucina moderna. Grazie al suo infaticabile estro, Martini porterà a MasterChef tre piatti decisamente particolari.

Nella fase successiva gli aspiranti chef si cimenteranno nella loro prima prova in esterna di stagione: al posto delle ormai ben note cucine, a fare da sfondo alle avventure culinarie dei concorrenti saranno le risaie della campagna piemontese, in particolare la Tenuta La Colombara, nella pianura di Vercelli, il cui prodotto principe, il riso, è una delle eccellenze italiane più conosciute nel mondo. Va da sé che sarà proprio il riso il protagonista della sfida tra le due brigate. Quella vincitrice potrà evitare il temutissimo Pressure Test, mentre sulla squadra perdente calerà la minaccia dell’eliminazione da MasterChef.

EDS