Milano, bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano: “E’ cosciente”

La drammatica caduta in via Fra Pampuri, zona Ripamonti. Il bimbo è stato subito trasportato in codice rosso in ospedale: secondo il 118 è cosciente.

Un bimbo di cinque anni è caduto dal secondo piano di una palazzina a Milano, in via fra Riccardo Pampuri, zona Ripamonti, oggi pomeriggio intorno alle ore 16:40. A darne notizia è il 118. Il piccolo sarebbe cosciente: sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso e la polizia. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’angoscia per le condizioni del bimbo vittima dell’incidente

L’incidente è avvenuto come detto in via Fra Riccardo Pampuri, nella periferia sud di Milano. Sul posto, fa sapere l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato e la Polizia. Il bimbo è stato subito trasportato all’ospedale Niguarda dal personale del 118 e, secondo quanto trapela, è rimasto cosciente, ma non si conosce ancora la gravità delle ferite che ha riportato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al momento della caduta il bimbo era solo in casa. La madre avrebbe approfittato del fatto che stava dormendo per andare a prendere un altro figlio alla vicina scuola. Lui però si è svegliato e nel cercare la mamma si è sporto fino a cadere da un’altezza di circa 6 metri. A dare l’allarme è stata una vicina di casa. Le sue condizioni sono chiaramente serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

