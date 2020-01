Conosciamo meglio la storia di Maurizio Mannoni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del conduttore televisivo

Maurizio Mannoni nasce a La Spezia il 13 aprile 1957. Figlio del giornalista Ugo Mannoni, lavora da molti anni presso il TG3 della Rai. È stato lanciato da Sandro Curzi dopo un’esperienza presso Video Uno, all’epoca emittente televisiva del Partito Comunista Italiano. Cura diversi programmi di informazione e di approfondimento giornalistico come Ultimo minuto

Primo piano, Un giorno per sempre, TG3, sempre su Rai Tre; poi

Gt Ragazzi (al lunedì come commentatore delle partite di serie A), di Rai 3. Attualmente conduce TG3 Linea Notte, in onda dal lunedì al venerdì in terza serata. Fa la sua comparsa nel film Habemus Papam (2011), interpretando sé stesso alla conduzione di Linea Notte. In passato ha criticato anche la sua collega Bianca Berlinguer alla conduzione di Cartabianca come svelato da Adnkronos: “Bisognerebbe ripristinare ciò che accadeva prima quando i programmi, in caso di sforamento dell’orario, si sfumavano. Ed era il responsabile di palinsesto a dare l’ordine di andare a nero. È accaduto anche a me, quando conducevo ‘Ultimo minuto’ il sabato sera in prima serata, di venire sfumato”.

LEGGI ANCHE >>> Chi è Bianca Berlinguer: età, vita privata e carriera della giornalista



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Maurizio Mannoni: vita privata

Maurizio Mannoni è sposato con Laura Perego, giornalista parlamentare del TG LA7 ed è padre di tre figli: Marta, Margherita e Michele.