Luca Liaci campione a L’Eredità: chi è e quanto ha vinto

Chi è, da dove viene e quanto ha vinto finora Luca Liaci, super campione da qualche giorno al quiz show di Raiuno L’Eredità.

Da diverse puntate, al quiz show L’Eredità, il programma televisivo di Raiuno che è anche il più longevo tra questo tipo di trasmissioni, c’è un campione che riesce a confermarsi di giorno in giorno. Stiamo parlando di Luca Liaci, che già 5 volte è giunto alla Ghigliottina.

Chi è, da dove viene e quanto ha vinto Luca Liaci a L’Eredità

Come spesso accade, quando delle persone con una vita comune arrivano a questo tipo di giochi a premi televisivi, in molti si chiedono chi siano nella vita di tutti i giorni. Ovviamente è accaduto anche a Luca Liaci, nato a Veglie, nel Salento, ma residente a Milano, dove lavora. Finora, il campione si è portato a casa quasi 50mila euro.

Nella puntata dell’8 gennaio è andato vicino alla vincita di 95mila euro, ma non è riuscito a indovinare la parola nascosta della Ghigliottina. Analista e ricostruttore di sinistri stradali, Luca Liaci è sposato con Alessandra, che in questa avventura lo sta sostenendo. In queste serate a L’Eredità, ha dimostrato davvero una grande preparazione.