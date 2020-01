Leonardo Di Caprio eroe: salva la vita a un uomo – VIDEO

L’attore Leonardo Di Caprio eroe durante le sue vacanze: salva la vita a un uomo, risparmiato dall’annegamento nel Mar dei Caraibi.

Gli attori, in genere, non salvano vite. Mentre possono recitare nei panni di supereroi sul grande schermo o dottori in Grey’s Anatomy, nella vita reale gli attori raramente hanno il compito di salvare la vita di una persona. In questo fa eccezione l’attore Leonardo Di Caprio, in vacanza ai Caraibi.

Leggi anche –> Leonardo Di Caprio: vacanze ai Caraibi con Camila Morrone

Il gesto dell’attore protagonista di Titanic non è passato di certo inosservato nelle scorse ore. L’attore ha letteralmente salvato la vita di un uomo il 30 dicembre durante le vacanze ai Caraibi.

Leggi anche –> Camila Morrone: chi è la fidanzata di Leonardo Di Caprio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ma cosa sarebbe successo? Secondo le cronache, Leonardo Di Caprio stava sorseggiando una bevuta su uno yacht vicino all’isola di St. Barts, in compagnia di Camila Morrone, quando il capitano della sua barca sentì che un uomo era caduto da una nave da crociera nelle vicinanze. L’attore e gli altri membri dell’equipaggio decisero che era il momento di dare una mano all’uomo in difficoltà.

A quanto pare, il giovane in difficoltà era in balia delle onde da ore e sarebbe anche stato ubriaco quando è caduto dall’imbarcazione. Il protagonista di ‘C’era una volta a Hollywood’, dunque, è diventato così una sorta di eroe per caso e il pensiero di molti è andato alla pellicola ‘Titanic’, il cui finale non è poi così a lieto fine.