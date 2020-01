Grande Fratello Vip, sorpresa Fabio Testi: rischia già la squalifica

Partenza un po’ in sordina per il Grande Fratello Vip, ma c’è la sorpresa per le parole di Fabio Testi: l’attore rischia già la squalifica.

Siamo a poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip e già qualcuno rischia la squalifica. Stiamo parlando dell’attore Fabio Testi, che a quanto pare avrebbe pronunciato una frase ‘non dovuta’.

Più di 3 milioni di telespettatori erano ieri sintonizzati su Canale 5 per la prima puntata del reality show e tra i protagonisti ecco il gradito ritorno in televisione del noto attore.

Rischio squalifica per Fabio Testi al Grande Fratello Vip

Il noto attore italiano è stato immediatamente spedito nel Privè insieme a Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Pugliese e Salvo Veneziano. Gli ex gieffini nip lo hanno accolto benissimo, avendo magari di fronte il loro beniamino del cinema di quando erano dei ragazzi. Si sono però interrogati che cosa ci facesse lì, ovvero la ragione per cui fosse passato dalla casa al Privé. La risposta dell’attore in questo video.

PRIMA SQUALIFICA? Testi che sputtana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne #GFvip pic.twitter.com/CT1vlsRvDk — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) January 9, 2020

Avete ascoltato? All’attore italiano viene chiesto da Volpini: “Ma perché ti hanno buttato fuori? Questo mi domando…”. Lui dice ridendo: “Perché avevano paura di essere violentate”. Una battuta di dubbio gusto che – se confermata – potrebbe anche sfociare in provvedimenti seri presi nei confronti del noto attore. C’è insomma già aria di squalifica. E abbiamo appena cominciato.