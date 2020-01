Grande Fratello Vip, la dedica di Salvo Veneziano all’amico scomparso

Nella prima serata del Grande Fratello Vip a fare commuovere tutti ci ha pensato Salvo Veneziano dedicando la sua presenza a Pietro Taricone.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. Il conduttore del programma ha scelto un cast di partecipanti in cui ci sono sia delle celebrità del mondo dello spettacolo che i primi concorrenti del reality, divenuti celebrità proprio grazie al primo GF. Una scelta intelligente, poiché permette di avere all’interno della casa più spiata d’Italia alcuni concorrenti che conoscono come funziona la permanenza tra quelle mura ed al contempo di creare un effetto nostalgia per come tutto è iniziato.

Tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello c’è anche Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano che era diventato in quei mesi un grande amico di Pietro Taricone. I due sono stati i primi a creare un vero rapporto di amicizia nella casa, un rapporto che è continuato anche fuori e che malauguratamente è stato interrotto da un tragico incidente. In questi anni il pizzaiolo ha subito gli effetti negativi dell’improvvisa fama. Inizialmente infatti aveva speso tutto quello che aveva guadagnato ed incrinato il rapporto con la moglie. Proprio il distacco dalla moglie lo ha riportato con i piedi per terra e gli ha permesso di superare il periodo difficile.

Salvo Veneziano e la commovente dedica a Pietro Taricone

Prima di entrare nuovamente nella casa del GF, Salvo Veneziano ci ha tenuto a fare una dedica all’amico scomparso. Quando Signorini gli ha dato spazio per parlare, infatti, il concorrente ha detto: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio: Pietro Taricone”. Quindi ha spiegato come la trasmissione sia decollata anche grazie alla presenza dell’amico nella casa: “Penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi”. A quel punto il conduttore lo ha ringraziato e tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudire.