Calciatore malato sceglie la sedazione, la fidanzata: “Amate la vita”

La fidanzata di Giovanni Custodero, il calciatore malato di tumore che ha scelto la sedazione profonda, ha voluto spiegare a tutti chi è l’uomo che ama.

Giovanni Custodero ha scoperto nel 2015, a soli 23 anni, di essere malato di sarcoma osseo. La forma aggressiva di tumore ha costretto i medici ad amputargli una gamba nel tentativo di bloccare la diffusione delle cellule malate. Una scelta che ha radicalmente cambiato la sua vita e gli ha impedito di fare ciò che più amava: giocare a calcio. Giovanni, infatti, era il portiere del Fasano, squadra di Serie C2 di calcio a 5. Nonostante questo il ragazzo non si è abbattuto ed ha affrontato la lotta alla malattia con positività e coraggio.

In questi 4 anni ha condiviso con il popolo di Facebook la sua storia e le sue sofferenze, ma anche la sua voglia di vivere e la speranza che tutto sarebbe andato per il meglio. Purtroppo la radioterapia e la chemioterapia non hanno impedito la diffusione del tumore e la sua lotta è giunta allo stadio finale. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post pubblicato martedì, nel quale ha annunciato di aver deciso di sottoporsi a sedazione profonda per non sentire più dolore.

Luana parla di Giovanni, il calciatore che ha accettato il suo destino

In questi giorni sono stati innumerevoli i messaggi di supporto ricevuti dal ragazzo. La sua storia d’altronde è stata trattata da tutti i media, e l’Italia intera è a conoscenza della scelta che ha fatto. Proprio perché tutti ne parlano, la fidanzata Luana ha deciso di scrivere un post in cui spiega a tutti chi è Giovanni e perché dovrebbe essere un esempio per tutti. Luana spiega a chi legge il coraggio mostrato dal fidanzato: “Giovanni è stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato, chiunque sarebbe crollato ma lui no: ha deciso di amputare l’arto fin sotto il ginocchio, se questo significa poter continuare a vivere, e di lì ha iniziato a godersi ogni momento con i parenti, la fidanzata e gli amici”.

La lettera aperta della ragazza, scritta per conto della famiglia continua con queste parole: “Lui è convinto convinto che ognuno di noi abbia all’interno di sé la forza e la capacità di affrontare qualunque ostacolo si incontri nella vita. Chi non sorriderebbe di fronte ad un dono del genere?”. Luana spiega poi cos’è la sedazione profonda: “La sedazione continua e profonda è un trattamento sanitario al quale si ricorre per consentire a un paziente terminale di non provare dolore dopo che le altre terapie sono risultate inefficaci. Ora riposa tranquillo, circondato dall’affetto delle persone più care, e consapevole del fatto che tutti voi state facendo il tifo per lui”. Quindi conclude con un invito rivolto a tutti: “Amate la vita”.

La lettera della famiglia per intero