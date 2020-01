ULTIMA ORA – Nuovo attacco contro ambasciata Usa in Iraq, molti missili lanciati.

Non si ferma la reazione iraniana dopo l’uccisione di Soleimani da parte degli Stati Uniti. Dopo l’attacco di poche ore fa che ha causato 80 vittime arriva ora notizia di un’altro attacco nella zona verde di Baghdad con molti missili che sono stati lanciati contro obiettivi militari americani, compresa l’ambasciata.

Al momento non si hanno notizie di vittime in questo nuovo attacco. La situazione però è a dir poco preoccupante.

Nuovo attacco, la notizia sui media stranieri

Two rockets landed inside the heavily fortified Green Zone in Baghdad, home of the US Embassy in Iraq, on Wednesday afternoon, according to the Iraqi military.

Cnn

#BREAKING Two rockets reportedly landed in the green zone of Baghdad late Wednesday, not far from the US Embassy.