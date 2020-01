Super mamma | dieci figli a 40 anni con cinque parti cesarei

Lei è Sara Alesi ed a 40 anni ha già partorito ben dieci figli. Cinque dei quali con il cesareo. L’ultima recentissima gravidanza presentava dei rischi.

Lei è una vera e propria super mamma: Sara Alesi ha messo al mondo la bellezza di 10 figli. Tre maschi e sette femmine, l’ultima delle quali arrivata appena pochi giorni fa. Sara ed il marito Nazzareno Concetti (40 anni lei, 42 lui) hanno entrambi un lavoro.

La donna insegna in una scuola elementare ed il suo compagno di vita è architetto. Vivono con i loro numerosi figli ad Ascoli Piceno. E questa super mamma, in 5 parti su 10, ha scelto di optare per il cesareo. Maurizio Arduini, il ginecologo che l’ha seguita, intervistato al Corriere della Sera riferisce che non è stato affatto facile seguire questa gravidanza. “Per nulla, non è stato uno scherzo. Sara sapeva bene a quali rischi sarebbe potuta andare incontro, ma non si è mai tirata indietro”.

Super mamma, i rischi possibili legati alla sua decima gravidanza

L’esperto continua nel suo racconto. “Il tutto sempre usando la testa. Lei presentava una placenta previa, e questo era il lato che più preoccupava. Vuol dire che la stessa era situata nella parte basse dell’utero. In caso di emorragia ci sarebbero state grosse complicazioni per lei e per la sua bambina”. Ma tutto è bene quel che finisce bene, ed il parto di Sara ha avuto fine come meglio non si poteva sperare. La piccola Miriam – questo il nome scelto da Sara e Nazzareno – è nata lo scorso 30 dicembre dopo due giorni di ricovero all’ospedale ‘San Giovanni Battista di Foligno’. Mamma e figlia stanno molto bene e domenica 5 gennaio hanno potuto fare rientro a casa.