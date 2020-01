Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi, 8 gennaio

Questa sera su Canale 5 inizia il Grande Fratello Vip 4 che con la prima puntata porta nuovi concorrenti, conduttori e opinionisti: tutte le anticipazioni

Giunto alla sua quarta edizione, il Grande Fratello Vip continua a riscuotere forte interesse da parte dei telespettatori italiani. Per questo nuovo anno Mediaset ha scelto di inserire nuove sorprese per movimentare lo show e di avvalersi di personaggi famosi e amati dal pubblico nel ruolo di opinionisti. Anche il conduttore cambierà come molte altre cose, tuttavia rimangono i concorrenti di Grande Fratello Vip le stelle cui tutto il programma si anima.

Grande Fratello Vip, i concorrenti e il cast

A partire dalle ore 21.40, su Canale 5, il reality basato (assai liberamente) sul libro di George Orwell, torna dopo le vacanze natalizie pieno di doni interessanti.

Il conduttore che prenderà il posto di Barbara D’Urso sarà Alfonso Signorini, per la prima volta al timone di uno show. Dal ruolo di opinionista, l’irriverente giornalista passa quindi al comando tagliando il traguardo di primo uomo a condurre un reality italiano. Nel ruolo di opinionisti ci saranno Wanda Nara e Pupo.

Altra differenza rispetto all’edizione del Grande Fratello Vip 3, è che dal 20 Gennaio in poi gli appuntamenti con la casa più spiata d’Italia si sdoppieranno collocandosi in palinsesto il lunedì e il venerdì. Scopriamo insieme di seguito chi sarà a contendersi il posto in dimora Mediaset.

Grande Fratello Vip, i concorrenti in gara:

Antonella Elia

Fabio Testi

Michele Cucuzza

Antonio Zequila

Paolo Ciavarro

Rita Rusic

Barbara Alberti

Clizia Incorvaia

Fernanda Lessa

Aristide Malnati

Pago

Paola Di Benedetto

Andrea Montovoli

Ivan Gonzalez

Lucia Nunez

Elisa De Pacis

I quattro Highlander del Gf:

Salvo Veneziano

Sergio Volpini

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

