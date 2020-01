Stasera in tv film – L’uomo di neve: trama completa, cast e trailer del film

L’uomo di neve, film del 2017, è un thriller ad alta tensione basato sull’omonimo libro di Jo Nesbo: trama, cast e trailer del film di oggi, 8 gennaio

L’uomo di neve, titolo originale The Snowman è un film la cui uscita nelle sale risale al 2017. Diretto dal regista Tomas Alfredson, la pellicola si basa sull’omonimo romanzo dello scrittore Jo Nesbo. Sfumature di giallo e noir si fondono a infinite distese di neve. Ciò che ne risulta è un thriller che tiene fino alla fine con il fiato sospeso.

L’uomo di neve, trama e recensione

Il poliziesco ispirato alle pagine di Jo Nesbo, narra la storia di Harry Hole, detective assegnato a un assassinio dai contorni inquietati. L’assassino ha, infatti, decapitato la sua vittima e non sembra essere a lei collegato in nessun modo. Esclusa presto l’ipotesi che esista un reale movente, il poliziotto si rende conto di aver a che fare con un serial killer che inizia a giocare con lui, anticipando ogni sua mossa.

Manovrato come un’inerme pedina e il poliziotto si trova a dover affrontare le proprie debolezze, come la dipendenza dall’alcool, e i propri scheletri nell’armadio.

Ad aiutarlo sarà l’incontro con Katrine Bratt, poliziotta che medita una vendetta personale ma che, paradossalmente, saprà portare Harry a far pace con se stesso.

Chi avrà la meglio in questo intrigo psicologico?

Cast completo

Michael Fassbender (Det. Harry Hole)

Rebecca Ferguson (Katrine Bratt)

Charlotte Gainsbourg (Rakel Fauke)

Val Kilmer (Gert Rafto)

J. K. Simmons (Arve Støp)

David Dencik (Idar Vetlesen)

Ronan Vibert (Gunnar Hagen)

Toby Jones (Svenson)

Chloë Sevigny (Sylvia Ottersen)

James D’Arcy (Filip Becker)

Jamie Clayton (Edda)

Jakob Oftebro (Sovr. Magnus Skarre)

Michael Yates (Oleg Fauke-Gosev)

Jonas Karlsson (Mathias Lund-Helgesen)

L’uomo di neve, trailer

