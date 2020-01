Sergio Volpini, chi è: età, carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Conosciamo meglio la storia di Sergio Volpini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Sergio Volpini nasce ad Ancona il 20 gennaio 1975. Fin da piccolo ama lo sport, in particolare quelli adrenalinici come il windsurf, surf, kitesurf, snowboard, wakeboard e paracadute. Si diploma al liceo scientifico della sua città e si iscrive all’Università alla facoltà di Economia e Commercio. Poi arriva la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello aumentando a dismisura la sua popolarità. Prima del 2000 era un freelancer nel campo pubblicitario con diverse esperienze anche da attore. Nel 2010 si trasferisce all’estero per trovare una nuova vita per poi fare subito ritorno in Italia. Ora arriva la partecipazione alla nuova edizione di Grande Fratello Vip 2020, a partire dall’otto gennaio. Il suo soprannome “ottusangolo” gli è stato dato dalla Gialappa’s cambiando la sua vita: “Avevo sostenuto un provino per un film. In quell’occasione portai il monologo dell’attore Edward Norton nella scena. Al regista piacque molto quella interpretazione e mi disse che il ruolo sarebbe stato mio. Ma quando venne interpellato il produttore, lui rispose senza pensarci un attimo, quasi stizzito: Volpini, l’ottusangolo? Ma siamo impazziti! Ci rimasi malissimo, allora capii che nella vita c’è un limite che non si deve mai superare”.

Chi è Sergio Volpini: vita privata

Non si conoscono informazioni dettagliate sulla sua vita sentimentale. Su questo argomento è molto riservato. Possiede un account Instagram con 500 follower, ma è molto attivo sulla nuova piattaforma Tik Tok.