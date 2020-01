Conosciamo meglio la storia di Patrick Ray Pugliese: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Patrick Ray Pugliese nasce a Teheran il 5 dicembre 1977, vivendo tra Montecarlo e Milano. Inizia in tv come presentatore e giornalista per il canale Montecarlo Sat fino al 2002. Poi dopo due anni la sua popolarità cresce a dismisura con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, chiudendo al secondo posto. Poi Antonio Ricci lo chiama per il Tg satirico Striscia la notizia con un compito ben preciso. Nel 2006 recita in una puntata di Casa Vianello intitolata “Reality show”, al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Successivamente partecipa a Radio Sex in onda su Alice Home Tv, al fianco di Martina Colombari. Poi è nominato Cittadino Onorario di Arcevia nelle Marche, ottenendo la nomina di Cavaliere dell’Ordine dei Protettori della Madonna di Montevago. Dal 2007 è DJ e produttore discografico, concentrandosi sulla musica house, underground, progressiv e tech-house.

Nel 2008 entra a far parte del cast del film I Picciuli. Poi lascia Striscia la Notizia ed inizia una collaborazione con Giampietro Cutrino (Gip) del programma Le Iene, in onda su Italia 1 partecipando al progetto TV One Million Year. Poi nel 2011 lavora come inviato per i programmi Domenica Cinque e Stasera che sera!, entrambi condotti da Barbara d’Urso su Canale 5. Poi rientra come “invasore” nella casa del Grande Fratello insieme a Cristina Del Basso e Ferdinando Giordano concludendo al terzo posto. Conduce “X Hunter” sul canale video di Yahoo, dove indaga sulle storie più incredibili in Italia e nel mondo, successivamente, diventa opinionista a Mattino cinque. Poi è inviato di “La Giungla”. Nel 2018 partecipa a Mai dire…Mondiali e Mai dire…talk, condotto dalla Gialappa’s band. Ora arriverà la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, a partire dall’8 gennaio 2020.

Chi è Patrick Ray Pugliese: vita privata

Fidanzato con una modella americana Holly prima della sua partecipazione al grande Fratello nel 2004. Poi conosce Martina Pascutti nel 2011 con i due che vanno a convivere dopo la fine del programma. Nel 2013 nasce il figlio Leone, ma dopo cinque anni, nel 2016 la loro storia d’amore finisce. Possiede un account Instagram che vanta 3500 follower.