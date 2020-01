Pasquale Laricchia, chi è l’ex Victoria Pennington: età, foto, lavoro

Victoria Pennington è la ragazza americana che si innamorò del personal trainer barese Pasquale Laricchia e lo seguì nella Casa del Grande Fratello. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

A molti di noi il nome di Victoria Pennington non suonerà nuovo. La bionda americana divenne piuttosto famosa in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello 3 e per la sua relazione d’amore con il personal trainer barese Pasquale Laricchia. Una love story che a suo tempo aveva appassionato migliaia di fan, ma giunta al capolinea due anni dopo la fine del reality, tra reciproche accuse al vetriolo, polemiche e denunce. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Victoria Pennington

Victoria Pennington è nata il 14 marzo 1983, sotto il segno dei Pesci, a Plano, in Texas. Ha una sorella ed un fratello, è alta 1.78 metri e pesa circa 62 kg. Ha praticato nuoto a livello agonistico per 17 anni per dedicarsi, poi, al pattinaggio.

Prima di arrivare in Italia, Victoria era un’istruttrice di nuoto in America. Decise di trasferirsi nel nostro paese per amore e di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello (2003), spinta dalla curiosità di vivere una nuova esperienza. Dopo la fine del suo amore con Pasquale Laricchia, però, non ci ha pensato due volte ed è tornata negli Stati Uniti dove ha intrapreso la carriera da cantante, per poi cambiare decisamente strada e aprire un’agenzia di modelle.

La sua vita sentimentale è stata altrettanto burrascosa. Dal 29 dicembre 2015 Victoria Pennington è sposata con il bancario Justin Chittam. Nel 2012 era convolata a nozze con Sam Brian, un agente immobiliare che l’ha tradita ponendo così fine al loro matrimonio. Dal 2002 al 2005 era stata fidanzata con Pasquale Laricchia con cui, come detto, ha partecipato al Grande Fratello. Il suo sogno oggi è quanto di più lontano dalla ribalta dello spettacolo: allargare la famiglia e dedicarsi ai figli…

