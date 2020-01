Conosciamo meglio la storia di Pasquale Laricchia: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip

Pasquale Laricchia nasce a Bari il 14 agosto 1972. Deejay e personal trainer, la sua popolarità cresce con l’entrata nella casa del Grande Fratello per la terza edizione. Entra con la sua fidanzata dell’epoca, Victoria Pennington, poi i due si lasciano dopo la fine del programma. Dopo l’uscita della casa più amata dagli italiani, partecipa come ospite ed opinionista in tanti programmi televisivi, come “Buona domenica”. Ha iniziato anche a lavorare come dj e speaker a Radio Studio Più come svelato al settimanale Di Più: “Conduco un programma insieme al mio collega Frankie Gada e si chiama ironicamente J So Fort, Io sono forte. Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!” Ora arriva la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, a partire dall’8 gennaio.

Chi è Pasquale Laricchia: vita privata

Per l’edizione del Grande Fratello 3 lo stesso Pasquale Laricchia era fidanzato con la bellissima americana Victoria Pennington: i due, entrati insieme nella casa, si sono lasciati dopo la fine del programma. Ora attualmente è fidanzato, ma non si conosce il nome della donna. Possiede un account Instagram, in cui vanta circa 2mila follower.