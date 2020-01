Paolo Ciavarro, chi è la fidanzata Alicia Bosco: età, foto, carriera

La bellissima Alicia Bosco è la dolce metà di Paolo Ciavarro e sta molto facendo parlare di sé, sui social e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Alicia Bosco è ormai nota alle cronache del gossip come la giovane e bellissima dolce metà di Paolo Ciavarro. In questi ultimi anni si è messa in mostra sui social ed è diventata un vero e proprio personaggio televisivo grazie alla sua relazione sentimentale. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Alicia Bosco

Nata a Roma il 23 dicembre del 1994 sotto il segno del Capricorno, alta 169 cm per 56 kg di peso (o giù di lì): è questo il profilo di Alicia Bosco. La ragazza è stata un’emerita sconosciuta fino al 2013, quando la sua love story con Paolo Ciavarro ha fatto il giro del web. Dopo aver celebrato la loro unione festeggiando il Natale insieme, i due giovani innamorati hanno fatto le presentazioni ufficiali. Alicia ha conosciuto la mamma e il papà di Paolo, gli attori Eleonora Giorgi (che ha sempre parlato di lei in termini positivi) e Massimo Ciavarro.

Nel frattempo Alicia ha continuato a studiare e si è dedicata, nel tempo libero, a vari lavoretti, dalla cameriera alla baby-sitter, cercando di mantenere una propria indipendenza economica. Nel 2013 ha appoggiato la scelta del suo fidanzato di partecipare alla trasmissione televisiva Pechino Express, incoraggiandolo nella sua avventura e auspicando una sua vittoria nel reality show allora condotto da Costantino Della Gherardesca.

Nel 2014 Alicia ha fatto un viaggio nella città di Amsterdam e le foto della sua vacanza con Paolo sono diventate subito virali. Nell’estate dello stesso anno si è concessa un periodo di relax a Ischia e pubblicato una serie di scatti al mare che hanno ottenuto migliaia di like. In seguito la Nostra si è impegnata anche nel campo della beneficenza, organizzando con Paolo diversi eventi per raccogliere fondi per varie associazioni che si occupano di bambini in Africa.

Nel 2016 il profilo Instagram di Alicia Bosco è diventato tra i più seguiti dai teenager, che hanno imparato a conoscerla nella sua quotidianità: tra giornate di shopping con le amiche, selfie con Paolo e serate in discoteca. Per il resto, la giovane nel tempo libero adora anche leggere, visitare musei e mostre e interagire sui social con i propri follower, che apprezzano i modi pacati con cui risponde alle domande dei fan. Quando occorre, però, Alicia sa prendere anche posizioni molto ferme, come quando, nel gennaio del 2018, difese pubblicamente il suo fidanzato dalle accuse di raccomandazione dopo che quest’ultimo era stato scelto come co-conduttore del daytime di Amici 17.

Visualizza questo post su Instagram La mia motociclista 🏴‍☠️ Un post condiviso da Alicia Bosco (@aliciabosco) in data: 29 Set 2019 alle ore 6:09 PDT

EDS