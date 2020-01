Michele Cucuzza sparito dalla Rai, ecco la verità: che fine aveva fatto

Il celebre giornalista catanese Michele Cucuzza sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip dopo una lunga assenza dagli schermi nazionali.

Michele Cucuzza, storico volto della Rai, è stato per tanti anni un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano. Negli ultimi tempi, però, si lui si erano (quasi) perse le tracce.

Sulle orme di Michele Cucuzza

Negli anni 2000 Michele Cucuzza ha collaborato principalmente come editorialista per il Corriere dell’Umbria e ha tenuto una rubrica sulla testata Diva & Donna. Nella lunga parentesi lontano dagli schermi Rai ha anche lavorato molto in radio e nel 2016 è approdato a Telenorba per condurre Buon Pomeriggio, trasmissione simile a quella che per anni ha condotto sulla tv di Stato. Collabora inoltre con Retesole.

Michele Cucuzza è tornato su una rete nazionale in veste operativa nel 2018, gestendo i social della trasmissione di Italia 1 90 Special, condotta da Nicola Savino. E il 19 dicembre scorso è stata annunciata ufficialmente la sua presenza tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo tanti anni di assenza dal piccolo schermo, durante i quali “ho lavorato in radio, ho scritto dei libri e mi sono occupato delle mie figlie, Carlotta e Matilde”, ma si è anche fidanzato con medico estetico calabrese che si chiama Rosanna Caltizzone e vive tra Catanzaro e Roma, eccolo dunque pronto al grande ritorno.

