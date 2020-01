Joanna Grunt: chi è la stilista di lingerie, curiosità e vita privata

Chi è Joanna Grunt, la stilista di lingerie su misura: curiosità e vita privata, come è nato il brand Pati Jò e il successo raggiunto.

Joanna Grunt, insieme alla socia Patrycja Lewicka, è titolare di Pati Jò, la prima boutique di lingerie su misura in Italia. La stilista, che oggi ha poco più di 40 anni, è nata a Varsavia. Si è specializzata in Bra Design and Manifacture in Inghilterra, oggi il suo fatturato è in continua crescita.

Qualche tempo fa, spiegava in un’intervista: “È molto gratificante riuscire a sviluppare un progetto che senti tuo al 100 per cento e di cui sposi totalmente la missione, soprattutto quando senti che stai aiutando tante donne”.

Carriera e curiosità su Joanna Grunt: storia di un brand di successo

Joanna Grunt è laureata in Relazioni internazionali presso la School of Economics di Varsavia in Polonia. Ha lavorato per diversi anni nel settore educativo pubblico e privato a Varsavia e a Roma, dove si è trasferita nel 2005. Nel 2010, durante il viaggio a Londra, insieme alla sua amica Patrycja Lewicka, è venuta a conoscenza della proposta di lingerie su misura. Dopo le ricerche di mercato e il completamento dei corsi di lingerie nel Regno Unito e in Polonia, hanno deciso di aprire Pati Jò a Roma, la prima boutique di lingerie in Italia che offre un servizio professionale di lingerie.

Nel 2015 hanno vinto il premio MoneyGram (premio per imprenditori internazionali in Italia) nella categoria innovazione. Nel 2017 hanno aperto la seconda boutique a Milano. “Trova il reggiseno perfetto per ogni donna” è diventata la vera missione di Pati Jò. Le 2 stiliste hanno ormai una mission: diffondere la “cultura del seno” ed educare sempre più donne italiane che amano i loro reggiseni aderenti. Le due stiliste partecipano in coppia alla trasmissione ‘Detto Fatto’ su Raidue.