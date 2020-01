Grata marciapiede | maniaco la manomette e ferisce una donna | FOTO

Manomette grata del marciapiede in almeno due circostanze, ed in una di esse finisce con il ferire gravemente una donna. Le immagini.

Un uomo manomette grata del marciapiede e causa il ferimento di una donna. A distanza di oltre due settimane però la polizia locale di Milano, grazie alla squadra interventi speciali, lo ha rintracciato e fermato. Il fatto avvenne lo scorso 23 dicembre, con l’individuo in questione – un 37enne senza alcun precedente penale prima d’oggi – che ha confessato di essere l’autore di questo gesto tanto assurdo quanto pericoloso.

LEGGI ANCHE –> Incidente Alto Adige | La 22enne Janine tra le vittime | aveva vinto il cancro

Lo stesso però non ha saputo fornire alcuna motivazione sensata sul perché abbia agito così. Le telecamere di sicurezza del circuito chiuso installato in zona videro l’uomo manomettere una grata in via Melchiorre Gioia. Poco dopo un donna che passeggiava con il suo cane al guinzaglio ci era finita sopra, ignara di cosa sarebbe successo.

LEGGI ANCHE –> Femminicidio | 18enne accoltella fidanzata 27enne al secondo giorno di convivenza

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grata marciapiede, il maniaco ha agito in almeno due episodi

La vittima di quello che possiamo chiamare uno scherzo di pessimo gusto era caduta di sotto. Le sono state riscontrate delle ferite curate con una degenza in prognosi riservata all’ospedale ‘Fatbenefratelli’. In particolare i medici hanno potuto osservare fratture allo sterno ed alle costole ed un distacco osseo da una vertebra. L’analisi delle immagini estrapolate dalle videocamere avevano subito indirizzato i vigili di Milano verso la direzione da seguire. Si vede proprio un individuo manomettere la grata del marciapiede, aprendola di sua spontanea iniziativa e posizionandola in maniera tale che, al passaggio di qualche sventurato, avrebbe ceduto. Il 28 dicembre successivo un altro passante aveva segnalato la presenza di una grata aperta. Dopo una indagine durata alcuni giorni, finalmente il maniaco ha cessato di agire in maniera indiscriminata e non farà più del male a nessuno.

LEGGI ANCHE –> Italiano morto Portogallo | Simone era con la fidanzata | “Mi sento strano”