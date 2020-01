Francesco Nozzolino, chi è: curiosità e vita privata del personaggio tv

Chi è Francesco Nozzolino, curiosità e vita privata del personaggio tv, lanciato da ”Ciao Darwin”, poi a ”Domenica Live” e ”Avanti un altro”.

Star prima di ”Ciao Darwin”, poi di ”Domenica Live” e ”Avanti un altro”, ma anche del web, con un seguitissimo canale Youtube, Francesco Nozzolino è originario di Sora ed è un personaggio televisivo molto amato.

Dichiaratamente omosessuale, è stato fidanzato in passato con Orlando Puoti, il principe azzurro di Avanti un altro.

Curiosità e vita privata di Francesco Nozzolino

Francesco Nozzolino, in questi anni, è stato spesso ospite di Barbara D’Urso, in primis a Pomeriggio 5 e a Domenica Live. Ha raccontato la sua storia, la sua lotta all’obesità, la morte della madre cardiopatica, avvenuta nel marzo 2011, il rapporto difficile col padre, che non avrebbe mai accettato la sua omosessualità. Scoperto alcuni anni fa da Stefano Di Capua, ha anche recitato in The Lady, la web serie di Lory Del Santo.

Il giovane classe 1990 vorrebbe partecipare al Grande Fratello e tra le altre cose ha raccontato in un’intervista di essere stato vittima di bullismo. Del suo passato, sappiamo che Francesco Nozzolino ha studiato al liceo scientifico Galileo Galilei di Sarno, quindi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Fisciano, a Salerno.