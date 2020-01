C’è grande curiosità attorno a Elisa De Panicis, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Elisa De Panicis è una giovane modella e influencer che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé, essendo tra i nuovi concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, al via da stasera, mercoledì 8 gennaio, su Canale 5. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Elisa De Panicis

Elisa De Panicis ha 27 anni e, nonostante la giovane età, è una piccola celebrità sui social, complice indubbiamente il suo lavoro di modella e influencer. Il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower! E’ tra i partecipanti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, al via stasera su Canale 5, ma aveva già conquistato una certa fama per aver preso parte a Uomini e Donne nel 2011 e, soprattutto, all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi.

Proprio in quest’ultima circostanza è nato il gossip che l’ha resa celebre in tutto il mondo: nel corso del reality, infatti, Cristiano Ronaldo, che allora giocava al Real Madrid, la notò e nel 2016 i due ebbero una breve quanto intensa relazione. Poi, giunta al capolinea la love story con l’asso del calcio, oggi in forze alla Juventus, Elisa ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. Ma di recente ha allargato l’orizzonte anche al commercio, lanciando una propria linea di costumi da bagno che pubblicizza sul suo profilo Instagram…

