Edoardo Tresoldi, chi è lo scultore: carriera e curiosità

Classe 1987, chi è Edoardo Tresoldi, lo scultore italiano di fama internazionale: carriera e curiosità, le sue opere più importanti.

A soli 30 anni incluso da Forbes tra i 30 artisti under 30 più influenti d’Europa, Edoardo Tresoldi è uno scultore italiano, classe 1987, tra i più geniali della sua generazione. La sua opera ha rilievo non solo in Italia, ma anche all’estero.

Sin da bambino, inizia a sperimentare tecniche e linguaggi artistici differenti sotto la guida del pittore Mario Straforini.

Le opere di Edoardo Tresoldi: chi è il giovane scultore

Nel 2009, si trasferire a Roma e collabora in ambito multidisciplinare a diversi progetti artistici. La sua ‘specialità’ sono opere che giocano con la trasparenza della rete metallica e con i materiali industriali. La straordinarietà delle sue opere lo rende un punto di riferimento anche per altri giovani artisti della sua generazione. La sua consacrazione artistica arriva nel 2016 quando realizza, in collaborazione con il MIBACT, il restauro della Basilica paleocristiana Santa Maria di Siponto, in provincia di Foggia. Il progetto avveniristico ottiene la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2018 – Premio Speciale alla Committenza, alla Triennale di Milano.

Successivamente, realizza “Etherea” per Coachella Musics and Arts Festival. Si tratta dell’opera più imponente mai realizzata in quello che è uno degli eventi musicali più importanti e attesi al mondo. Di recente, a Milano, ha inaugurato la sua factory urbana, in un grande capannone dove già da qualche tempo ha realizzato il suo ‘studio’. Una delle sue ultime opere realizzate è invece Simbiosi, al parco di sculture di Arte Sella, in Trentino, dove hanno trovato spazio opere di architetti e scultori di fama mondiale.