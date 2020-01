Bambina morta in incendio | la tragedia a Fermo | aveva 7 anni

Una bambina morta in un incendio. Succede a Fermo, con la piccola che aveva solo 7 anni. La madre ha salvato la sorellina ma non è riuscita a salvare lei.

Una bambina morta in un incendio divampato a Servigliano, presso Fermo. La drammatica notizia riguarda una piccola di soli 7 anni, che purtroppo non è riuscita a mettersi in salvo. Nell’abitazione in cui viveva assieme alla madre – originaria dell’Europa dell’Est – ed alla sorella più piccola è divampato all’improvviso un rogo, per cause ancora da verificare.

LEGGI ANCHE –> Carinola, choc in ospizio: incendio provoca 2 morti

Il tutto è accaduto questa notte verso le 02:50. Ad accorgersi delle fiamme che stavano divorando via via sempre più rapidamente la loro casa è stata la mamma. La donna ha avvertito il pesante tanfo provocato dal fumo e ha avuto il tempo di mettere in salvo la figlia più piccola. Ma non è riuscita invece a portare al sicuro la più grande, per l’appunto la bambina morta in questo incendio. Nonostante i tentativi di rientrare in casa per recuperarla, il fumo ed il fuoco erano diventati ormai un ostacolo insormontabile e mortale.

LEGGI ANCHE –> Milano, gatto Lampo salvato dall’incendio e rianimato – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambina morta incendio, la madre non è riuscita a trarla in salvo

Alla fine sono stati i vigili del fuoco a raggiungere la piccola vittima, ma quando ormai non c’era più niente da fare per trarla in salvo. Al momento la madre della piccola vittima e la sorellina di quest’ultima risultano entrambe ricoverate in ospedale a Fermo. Le loro condizioni sarebbero buone. Sul posto presenti in pochi minuti i pompieri di Fermo ed Amandola a bordo di una autoscala, due autopompe ed un altro mezzo. Attivi anche i carabinieri di stanza a Montegiorgio e la Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, oltre al 118 di Fermo.

LEGGI ANCHE –> Incendi Australia | necessario abbattere cammelli | “Bevono troppo”