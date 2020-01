Arrestato Sosia Checco Zalone | si chiama Emanuele Viavattene

Dopo due anni di ingagini arrestato Sosia Checco Zalone. Lui è Emanuele Viavattene e vanta una somiglianza impressionante con il comico pugliese.

Arrestato il sosia di Checco Zalone. Lui si chiama Emanuele Viavattene, ed a dispetto del cognome che può sembrare quasi un nomignolo d’arte, pare proprio che corrisponda alla reale identità anagrafica.

L’uomo ha 33 anni e ha compiuto diverse rapine a mano armata in Lombardia. Per questo motivo ha ricevuto una condanna a 11 anni di reclusione. È stata proprio l’impressionante con l’amatissimo attore comico a contribuire ad acchiapparlo. Il sosia di Zalone è stato arrestato nello specifico dopo avere rapinato dei supermercati situati nelle provincie di Milano, Cremona, Lodi e Pavia.

Arrestato sosia di Checco Zalone, per rapina: con lui preso anche un complice

Nonostante utilizzasse una maschera di Carnevale per cercare di passare il più inosservato possibile, alla fine qualcuno ha notato la forte somiglianza nei tratti del suo viso con Checco Zalone. Il travestimento non ha sortito gli effetti sperati ed arrivare a lui non è stato affatto difficile per le forze dell’ordine. Viavattene abitava in una località situata in provincia di Pavia. Nei suoi colpi ha agito sempre con un complice, Loris Zizzaro di 44 anni. I due avevano iniziato a saccheggiare dei supermercati con regolarità dal febbraio del 2017. Compivano in media due o tre colpi a settimana. Anche il complice agiva con una maschera di Carnevale. Per Zizzaro gli anni da trascorrere all’interno di una cella saranno 7. E quella che sembra la scena di un film di Zalone corrisponde sorprendentemente alla realtà.

