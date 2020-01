Andrea Montovoli, chi è: età, carriera, fidanzata e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Andrea Montovoli: tutte le curiosità e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip

Andrea Montovoli nasce a Porretta Terme, sull’Appennino bolognese, il 12 marzo 1985. Inizia nel 2003 come attore teatrale, poi dopo tre anni debutta al cinema con i film Uno su due e nella miniserie televisiva Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores per la regia di Guido Chiesa. Successivamente partecipa al talent Ballando con le stelle classificandosi al secondo posto. Nel 2010 diventa l’antagonista di Raoul Bova in Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Poi è protagonista in Piazza giochi (2010), Una canzone per te (2010), Balla con noi (2011) e Poker Generation (2012). In tv entra a far parte del cast de L’ispettore Coliandro (2009), Notte prima degli esami ’82 (2011), Natale a 4 zampe (2012), Un matrimonio, regia di Pupi Avati (2013) e Provaci ancora prof (2013). Nel 2015 partecipa alla decima edizione de “L’isola dei famosi”. Nel 2016 entra nel cast di Bella più di prima, docu-reality in onda su La5, come personal trainer dopo aver conseguito dal C.O.N.I. la certificazione da istruttore funzionale.

Poi viene scelto da Triumph per il Talisker Journey, un viaggio in moto che ha come destinazione la distilleria scozzese Talisker, sull’isola di Skye, in Scozia. Poi partecipa su Rai3 Pechino Express, dove insieme a Francisco Porcella forma la coppia de “I surfisti”. A gennaio 2020 arriva la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Andrea Montovoli: vita privata

Nella sua vita amorosa sembra abbia avuto numerosi flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino, durante la sua partecipazione al reality show L’Isola di Famosi. Nel 2016 si lega sentimentalmente a Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel giugno 2018 è fidanzato con Francesca Brambilla, la showgirl di Avanti un Altro.