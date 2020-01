Andrea Denver, chi è: età, carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Conosciamo meglio la storia di Andrea Denver: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Andrea Salerno, in arte Andrea Denver, nasce a Verona il 3 maggio 1991, ma è residente negli Stati Uniti. Si laurea in scienze della comunicazione, volando poi in Florida per un Master in comunicazione. Successivamente viene notato da una agenzia di modelli. Dal 2015 al 2017 è stato nominato “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com diventando famoso in tutto il mondo. Posa per brand molto famosi, come Hugo Boss, MAC Cosmetics e Ralph Lauren. Poi fa le sue apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez I Luh Ya Papi e di Taylor Swift “Blank Space” continuando la sua ascesa nel mondo dello spettacolo. Nel settembre 2019 partecipa come concorrente alla serie televisiva inglese The Circle UK su Channel 4 nell’episodio 16. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip a partire da gennaio 2020.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Andrea Denver: vita privata

Attualmente Andrea è single, ma in passato si erano diffuse alcuni voci per una sua presunta relazione con la cantante pop Madonna. Sul suo profilo Instagram può vantare circa un milione di follower.