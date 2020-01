Wanda Nara svela il futuro di Mauro Icardi: “Quando smetterà di giocare…”

Da domani Wanda Nara sarà opinionista fissa del Grande Fratello Vip. Ma, da brava compagna e manager, nei suoi pensieri c’è sempre Mauro Icardi.

Manca ormai pochissimo all’ingresso di Wanda Nara in veste di opinionista fissa al Grande Fratello Vip. La signora Icardi da domani sarà per ben due prime serate a settimana tra i protagonisti dell’attesissimo reality di Canale 5, condotto in questa nuova edizione da Alfonso Signorini, che di lei dice: “E’ soprattutto divertente, ha una comicità involontaria incredibile! E poi ha vinto in un mondo maschilista come quello del calcio. È la manager di suo marito e visto quanto gli ha fatto prendere al Psg le ho fatto promettere di farmi avere il posto di Letterman all’Nbc”. La Wanda Nazionale, dal canto suo, non nasconde l’emozione…

I nuovi programmi di Wanda Nara

Wanda Nara confessa di essere “una grande appassionata di GF” e si dice “particolarmente felice di partecipare per poter mostrare una parte diversa di me e dire finalmente quello che voglio. Nel calcio non posso farlo quasi mai…”. Naturalmente per un po’ di tempo non la si vedrà più a Tiki Taka, data la sovrapposizione con il GF del lunedì: “Non l’ho lasciato, ma ora è impossibile fare entrambe le cose”. E a chi le domanda se potrà o vorrà entrare nella Casa da concorrente risponde: “In realtà non me lo hanno mai chiesto, mai dire mai! Certo, con la megafamiglia che ho sarebbe proprio dura, devo e voglio seguire i figli, così come mio marito. Però ammiro chi lo fa, io senza telefono morirei! Dopo dieci minuti già mi dovrebbero portare in rianimazione…”.

Quanto alla sua dolce metà, Mauro Icardi appunto, “lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so… ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare!”. La domanda che molti si pongono è se a fine stagione il calciatore lascerà il Psg. “La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo – puntualizza al riguardo Wanda Nara -. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…”.

EDS