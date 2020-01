Veronica Valà, chi è: vita privata, carriera e foto della influencer

Veronica Valà è un’influencer e showgirl italiana, concorrente come pupa della nuova edizione de La pupa e il secchione. Scopriamo la sua storia.

Veronica Valà, classe 1992, è nata in Abruzzo. Figlia di un noto calciatore del Teramo Calcio, Veronica ha passato la sua infanzia appassionandosi al mondo nella musica, facendo sfociare poi il suo estro in uno strumento: il pianoforte. Veronica scopre così di avere un dono e che è molto importante che lo faccia evolvere al meglio possibile. Iscrittasi al conservatorio, la Valà dimostra alla famiglia le sue enormi potenzialità. Successivamente decide di abbandonare la musica per concentrarsi nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2013 parte in Messico per partecipare al concorso Miss America Latina e nello stesso anno conduce il programma Music Mania.

Veronica Valà, la carriera e La pupa e il secchione

Per quanto Veronica si discosti dalla tipica figura di showgirl, la giovane è capitata spesso in programmi molto seguiti dal pubblico del piccolo schermo. Veronica ha infatti partecipato sia a Uomini e Donne che a Temptation Island come tentatrice. Nel 2020 farà invece parte della nuova edizione de La pupa e il secchione, come parte integrante delle prime. Inoltre Veronica porta avanti la sua passione per la musica, partecipando a canzoni e diversi videoclip. In passato Veronica era fidanzata con un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, Jacopo D’eustacchio. Adesso la giovane pare sia single.

