Terremoto Puerto Rico | scossa devastante | “Tutto distrutto” FOTO

Fortissimo terremoto a Puerto Rico con una scossa molto vicina ai 7°. Giungono notizie di danni importanti a svariati edifici.

Terribile terremoto a Puerto Rico, con l’isola caraibica scossa da un potentissimo sisma di magnitudo 6.6 che ha causato danni rilevanti. La Cbs fa sapere che sono crollati numerosi edifici e che il panico e la paura serpeggiano ora tra la popolazione locale.

Nonostante non si abbiano notizie di vittime, ci sono stati diversi interventi di salvataggio importanti. L’ipocentro del terremoto a Puerto Rico ha avuto il proprio epicentro presso la località di Tallaboa, con un ipocentro localizzato dalle locali apparecchiature geologiche a soli 10 chilometri di profondità. La forte scossa è avvenuta quando in Italia erano le 09:24, le 03:24 del mattino ai Caraibi. Scongiurato per fortuna il rischio di onde anomale, che secondo quanto rilevato dallo Tsunami Warning Center non dovrebbe manifestarsi.

Strong earthquake jolts Puerto Rico, causing damage and “state of panic” https://t.co/HLdlZwnuHn pic.twitter.com/DxhMLolo6I — CBS News (@CBSNews) January 7, 2020

Terremoto Puerto Rico, anche ieri una scossa molto forte

Il terremoto di oggi ha avuto una sorta di preavviso altrettanto forte nel corso della giornata di ieri. In tale circostanza l’intensità riscontrata è stata di 5.8°, con danni evidenziati a diversi edifici. E questo ha portato anche allo smottamento di una parte di Punta Ventana. È una roccia naturale molto apprezzata per la sua particolare conformazione e che fa da attrazione turistica. Intanto pure in Indonesia nelle scorse ore ha avuto luogo un altro forte terremoto, di intensità pari a 6.2 di magnitudo.

