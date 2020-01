Stasera in Tv – La pupa e il secchione 2020: le anticipazioni e il cast

Stasera in Tv – La pupa e il secchione 2020: le anticipazioni...

Torna la nuova edizione de “La pupa e il secchione 2020”: appuntamento a martedì 7 gennaio su Italia a partire dalle 21:25 con la prima punta

Primo appuntamento domani, martedì 7 gennaio, su Italia1 a partire dalle 21:25 con la nuova edizione di La pupa e il secchione 2020. Come conduttore ci sarà Paolo Ruffini, accompagnato quasi sicuramente da Francesca Cipriani. Come secchioni ci saranno il ricercatore medico Raffaello Mazzoni, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti, lo studente Giovanni Boni, il più intelligente d’Italia 2018 Lorenzo De Lauretis, il maestro di scacchi Andrea Santagati e lo sviluppatore di videogiochi Dario Massa. Le pupe saranno svelato durante la prima puntata, mentre i primi due pupi sono Stefano Beacco e Mariano Catanzaro. Le due secchione sono la professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna e la filologa Maria Assunta Scalzi.

Stasera in Tv – La pupa e il secchione 2020: le curiosità

Il pupo Stefano Beacco è uno stripper che lavora in discoteca, mentre Mariano Catanzaro è già noto al grande pubblico visto che ha partecipato all’edizione di Uomini e donne nel 2014 come corteggiatore di Valentina Dallari. Nel 2018, poi, lo stesso Mariano diventa tronista arrivando alla scelta di Valentina Pivati. Inoltre, ha avuto una relazione con l’attrice Emanuela Tittocchia. Per scoprire le sei pupe appuntamento a martedì 7 gennaio a partire dalle 21:25 su Italia1.