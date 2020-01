Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 7 gennaio

Fuori dal Coro di Mario Giordano torna su Rete 4 oggi 7 gennaio con i suoi approfondimenti: gli ospiti di stasera e tutte le anticipazioni sullo show

In prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano alle ore 21.25. Gli argomenti trattati saranno come sempre incentrati su politica e attualità, con particolare attenzione alle vicende più controverse.

Vediamo insieme quali personalità siederanno nel salotto del giornalista.

Fuori dal Coro oggi: il nuovo anno riprende il caso Bibbiano

Attraverso reportage e inchieste mirate, lo show torna su vecchi e nuovi temi legati all’attualità. Su Rete 4 a partire dalle ore 21.25, il talk show riapre il sipario sui bambini rubati di Bibbiano. Il ruolo dei servizi sociali e le violazioni compiute da alcuni assistenti all’infanzia, in tutta Italia, sono state in passato già ampiamente documentate dal giornalista e conduttore Mario Giordano che oggi tornerà sulla questione con nuove interviste e inchieste. In prima serata, assieme a personalità provenienti dal mondo della politica come dello spettacolo, il caso di Bibbiano tornerà a essere l’argomento cardine di Fuori dal Coro. Il programma si soffermerà poi sui recenti scandali bancari che hanno sconvolto le sorti del nostro Paese e, più nello specifico, dei risparmiatori.

Un approfondimento sarà poi d’obbligo sul tema delle pensioni.

Dalle pensioni d’oro a quelle minime, gli ospiti in studio si interrogheranno sul costo della vita e su come poter appianare la disuguaglianza in favore di queste ultime.

Una volta giunti alla pensione (secondo molte statistiche documentate) agli italiani non è permesso mantenere il precedente tenore di vita. A questa difficoltà si aggiunge la mancanza del lavoro che porta spesso il pensionato a dover contribuire economicamente al sostentamento dei figli sino alla tarda età. Sono molti i pensionati che per risolvere la questione si affidano a regimi fiscali meno onerosi trasferendosi all’estero. Infine, lo show si affaccerà a un tema più leggero: il boom delle diete post vacanze di Natale.

Fuori dal Coro, saranno oggi ospiti:

Maurizio Belpietro

Vittorio Sgarbi

Ignazio La Russa

Katia Ricciarelli

Luca Telese

