Stasera in tv film – Quando un padre: trama, cast e trailer del film

Quando un padre è un film che racconta di un uomo la cui vita è impontata sulla carriera, a discapito dei sui stessi cari, ma una notizia cambierà ogni cosa.

Il film Quando un padre, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, ha incassato 225mila euro al botteghino solo nelle prime due settimane di programmazione.

Accolto positivamente dalla critica, il film solleva grandi quesiti esistenziali che portano lo spettatore a riflettere anche sulle proprie scelte di vita. La visione è consigliata a un pubblico superiore ai 13 anni, proprio a causa dei delicati problemi di cui tratta.

La pellicola verrà trasmessa da Canale 5 a partire dalle ore 21.21.

Quando un padre, trama: dare priorità alla carriera o alla famiglia?

Impossibile trovare un equilibrio perfetto fra il tempo da dedicare al lavoro e quello da riservare alla famiglia. Occorre scegliere per poter dare un indirizzo alla propria esistenza eppure, inevitabilmente, si finisce per perdere qualcosa di importante.

Questo è il dilemma esistenziale su cui si concentra il film Quando un padre, prima opera del regista Mark Williams.

Dane è certo delle sue scelte personali che lo vedono particolarmente attivo sul lavoro e poco concentrato sugli affetti. Da un lato il protagonista, preso dal suo lavoro frenatico, sembra non accorgersi, dall’altro il fattore economico sembra essere l’unico modo che conosce per dimostrare il suo affetto. A risentire della sua assenza è il rapporto con la moglie Elise, che appare sin da subito scricchiolare, e con i suoi tre figli.

Ryan, introverso e sensibile, è il maggiore di dieci anni che lo venera e cerca di raccogliere come può ogni briciola di affetto che il padre assente gli concede. Il precario equilibrio familiare mantenuto in piedi a stento crolla nel momento in cui Ryan riceve la diagnosi di una malattia degenerativa

Cast completo e personaggi del film:

Gerard Butler (Dane Jensen)

Gretchen Mol (Elise Jensen)

Maxwell Jenkins (Ryan Jensen)

Willem Dafoe (Ed Blackridge)

Alison Brie (Lynn Vogel)

Anupam Kher (Dr. Savraj Singh)

Alfred Molina (Lou Wheeler)

Dustin Milligan (Sumner)

Julia Butters (Lauren Jensen)

Quando un padre, trailer italiano

