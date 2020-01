Sophia Galazzo è una fashion influencer italiana, concorrente della nuova edizione de La pupa e il secchione. Scopriamo la sua storia.

Sophia Galazzo nasce a Gela, in Sicilia, nel 1996. In seguito all’abbandono degli studi per poter lavorare e supportare economicamente la sua famiglia, Sophia decide di tentare il successo televisivo. Scelta da Uomini e Donne per la sua incredibile bellezza, Sophia decide di gettare le basi della sua futura popolarità. La Galazzo è così una delle corteggiatrici più sfegatate del tronista Amedeo Barbato. La storia tra i due durerà però ben poco a causa di presunti tradimenti del ragazzo.

Sophia Galazzo, la carriera da influencer e la vita privata

Chiusa la parentesi amorosa e televisiva, Sophia si dedica alla sua passione per la moda attraverso i social, specialmente Instagram, dove riesce a crearsi una folta e solida fan base. Il modo in cui si veste nelle sue foto affascina molte persone e stilisti, che decidono d’ingaggiarla come modella per i loro marchi. Ora il grande sogno di Sophia è debuttare nella settima arte. Nel 2020 Sophia prende parte alla nuova edizione de La pupa e il secchione.

La vita privata

In seguito all’uscita dalla trasmissione Uomini e Donne, molti fan fecero notare a Sophia un cambio di peso notevole, esacerbando l’intera situazione. La giovane siciliana ha deciso però di non rimanere in silenzio e di difendere le curve, in quanto libera di fare e di essere ciò che vuole.