Raffaello Mazzoni è un ricercatore scientifico italiano, chiamato a far parte dei nuovi secchioni del La pupa e il secchione (e viceversa). Scopriamo la sua storia.

Martedì 7 gennaio andrà in onda il primo episodio del restaurato La pupa e il secchione. L’idea è nata dalla mente del divertentissimo comico italiano Paolo Ruffini, il quale ha voluto donare una nuova anima al format forgiato dal duo Papi e Panicucci. Tra le varie novità apportate al programma, spicca una tendenza nuova e rassicurante: l’abbattimento dei luoghi comuni attorno alle fazioni principali del programma. Dal lato dei secchioni, facciamo la conoscenza di un ricercatore scientifico bolognese, Raffaello Mazzoni.

Raffaello Mazzoni, la carriera nella medicina e la pupa e il secchione

Grandemente attivo su Instagram, il giovane Raffaello si è fatto conoscere sui social per la sua estrema simpatia e serenità. Attualmente lavora come ricercatore medico e, per quanto riguarderà le prossime settimane, come membro fisso della squadra dei secchioni. Sul suo profilo possiamo vedere numerosi amici e parenti, Mazzoni pare essere una persona molto amata e di compagnia. Saranno queste peculiarità a renderlo unico nel programma condotto da Ruffini? Non ci resta che scoprirlo.