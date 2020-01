Pomeriggio 5 torna in diretta: anticipazioni puntata 7 gennaio

Da oggi Pomeriggio 5 torna in diretta: anticipazioni della puntata del 7 gennaio del contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso.

L’attesa per i fan di Barbara D’Urso è terminata: dopo la lunga sosta natalizia, ecco ritornare in diretta Pomeriggio 5. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle ore 17.10.

Qualche ora fa, la conduttrice Barbara D’Urso ha postato una foto su Instagram e ha scritto: “Ultime ore di relax e poi si torna. Torno da voi”.

Anticipazione di Pomeriggio 5 del 7 gennaio

Successivamente Barbara D’Urso, che su Instagram ha 2,4 milioni di follower, ha postato un nuovo video: “Sono appena atterrata e già mi manca il deserto”, scrive. Che le manchi o no il deserto, adesso è il momento di ricominciare e infatti i suoi fan la attendono per la diretta odierna, che prenderà il via come sempre alle ore 17.10 circa.

Da sempre, il programma è articolato in 2 parti: la prima parte della trasmissione è solitamente dedicata ai casi di cronaca, che come sempre riempiono le pagine dei giornali. La redazione va anche alla scoperta di vicende personali particolari. Nella seconda parte della trasmissione, spazio al gossip, con gli argomenti scoppiettanti legati al mondo dello spettacolo e ai suoi personaggi.